Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor extremo chega aos 40 graus no centro do País

Temperaturas sobem ainda mais esta segunda-feira.

Por João Saramago | 03:35

O calor extremo registado desde ontem sofre esta segunda-feira um novo agravamento com a previsão de uma temperatura máxima de 40 graus em Santarém. Em Évora são esperados 38 graus, em Setúbal 37 e em Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre 36 graus. Aveiro (27º C.), Guarda (29º C.) e Faro (28º C.) serão as únicas capitais de distritos com temperaturas abaixo dos 30 graus.



Este domingo, pelas 16h00, foram registados, em Elvas, 37,6 graus. O calor tórrido encheu as praias, contudo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que há um risco muito elevado na exposição aos raios ultravioleta.