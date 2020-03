Calor leva milhares de portugueses às praias no dia em que foi decretada pandemia devido ao coronavírus

Não foi possível chegar a Carcavelos. Fica uma amostra de santo Amaro.

É malta que só está aqui na praia para não contaminar quem trabalha. pic.twitter.com/w1kS6Y3YBr — Elisabete Monteiro (@Elisamont) March 11, 2020

Praia de Carcavelos no dia de hoje, o pessoal não entende pic.twitter.com/xp2oNb5xld — Gardel ?? (@CarlosdelGardel) March 11, 2020

O @gover, @DGSaude pede contenção social. As universidades cancelaram as aulas. Milhares de jovens em isolamento social na praia de Carcavelos!!! Se não forem obrigados ninguém vai ficar em casa, ainda mais com temperaturas de 23°C no Inverno. ‍?? pic.twitter.com/RaN5WUYQBB — Ines Carvalho (@InesCCarv) March 11, 2020

No dia em que foi declarada pandemia devido à evolução do novo coronavírus - Covid 19 -, foram milhares os portugueses que correram às praias de Cascais para aproveitar o sol.Num momento crítico para a saúde pública e após vários avisos e alertas do Governo devido ao coronavírus, os portugueses decidiram aproveitar o sol e bom tempo nas praias da linha de Cascais.Nas redes sociais multiplicam-se as fotografias com centenas de pessoas nas praias.