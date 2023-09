São esperadas para o fim de semana temperaturas bastante acima do habitual para esta época do ano. No domingo, em Coruche, a indicação é de 40 graus, em Lisboa 35 e em Setúbal 37.Esta subida generalizada da temperatura acompanhada da diminuição da humidade relativa do ar contribui para um agravamento do perigo de incêndio rural, em especial no Algarve e nas regiões do interior.