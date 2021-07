As altas temperaturas este sábado verificadas, em especial no Interior, com os termómetros a rondarem os 40 graus, provocaram a procura das praias e às 16h registavam-se 33 a nível nacional com ocupação plena (mais de 90% da capacidade limite determinada pelas autoridades de saúde).Como seria de esperar, as lotadas eram, sobretudo, aquelas que têm areais mais pequenos, como é o caso de Conceição e Caxias, em Cascais e Oeiras, mas também a praia Atlântica, em Grândola, ou a praia de Cardigos, em Mação.