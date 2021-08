Não sendo a região do Mundo que sofrerá maiores aumentos de temperatura, o Mediterrâneo está qualificado como um “ponto quente” das alterações climáticas no documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC na sigla em inglês).



A região do Mediterrâneo, que enfrenta incêndios sem precedentes na Grécia e na Turquia, terá ondas de calor, secas e fogos florestais ainda piores com as alterações climáticas, segundo versão preliminar de um relatório da ONU.Não sendo a região do Mundo que sofrerá maiores aumentos de temperatura, o Mediterrâneo está qualificado como um “ponto quente” das alterações climáticas no documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC na sigla em inglês).

“Os motivos de preocupação incluem riscos ligados à subida dos níveis do mar, à perda de biodiversidade terrestre e marítima, às secas, fogos florestais e alterações do ciclo da água, à ameaça à produção alimentar, a riscos para a saúde em aglomerados urbanos e rurais ligados às ondas de calor”, lê-se no documento. Segundo o IPCC, as temperaturas deverão aumentar mais depressa em torno do Mediterrâneo do que a nível mundial.