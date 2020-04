Câmara da Covilhã oferece equipamento para medir temperatura... que não serve para pessoas

O Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, fotografou-se ao lado de profissionais de saúde e outras pessoas que estão na linha da frente no combate ao coronavírus a entregar câmaras termográficas que deveriam ser utilizadas para medir temperatura dos casos suspeitos, no entanto, estas máquinas - segundo o livro de instruções - não podem ser utilizadas para medir a temperatura de pessoas.O alerta foi feito pelo vereador Adolfo Mesquita Nunes através de uma publicação no Facebook, onde mostra a alínea das instruções que sublinha: "O instrumento de medição não pode ser usado para media a temperatura em pessoas ou em animais, ou para outros fins médicos".O mesmo vereador diz que o Presidente da Câmara da Covilhã não negou que o equipamento não pode ser utilizado em seres humanos. Estas máquinas de bricolage têm um valor aproximado de mil euros.A entrega do equipamento tinha sido realizada no passado dia 6 de abril.