Câmara da Covilhã tem em funcionamento desde hoje Balcão Único Digital

A Câmara da Covilhã apresentou esta quinta-feira o Balcão Único Digital, plataforma que visa facilitar, remotamente, o acesso dos munícipes aos vários serviços.

Com o novo portal, disponível desde esta quinta-feira, os munícipes têm à disposição um conjunto de funcionalidades, como a possibilidade de pedir licenças, consultar processos urbanísticos em que sejam intervenientes, consultar notificações, faturas, despachos, preencher formulários, com a anexação de documentos com diferentes formatos, ou outros serviços.

"De forma simples, prática e intuitiva o cidadão pode aceder a esta plataforma", disse hoje o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, durante a apresentação do Balcão Único Digital.

Segundo o autarca deste município do distrito de Castelo Branco, trata-se de "uma plataforma 'online' disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, acessível a partir de qualquer lugar".

Além de potenciar a desburocratização e imprimir maior celeridade aos procedimentos, Vítor Pereira salientou que "esta modernização" tem "o objetivo de aproximar os munícipes dos serviços".

"Estamos a falar de uma ferramenta que serve este propósito de reduzir deslocações ao município", acrescentou o presidente da Câmara da Covilhã.

De acordo com o autarca, este "é mais um passo no sentido da desburocratização de processos e da redução do consumo de papel".

A plataforma, acessível a partir de uma barra lateral da página na Internet do município, pretende ser "um complemento digital virtual aos serviços que já existem", sintetizou o técnico responsável pela implementação do projeto, Marco Lopes.

Segundo este responsável, o portal está desenhado para ser adaptável quer a partir do telemóvel, quer do computador ou do 'tablet'.

Para aceder à conta, cada munícipe tem de fazer o respetivo registo.