A Câmara Municipal da Maia comprou 20 mil testes rápidos com o objetivo de apoiar as empresas do concelho na retoma da atividade. A prioridade é dada aos setores que estão em contacto direto com o público, como é o caso da restauração, comércio e transportes.









Além do material para a campanha a autarquia celebrou também uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa para garantir a testagem, o acompanhamento das empresas e a certificação com o Selo Covid Tested&Go.

“Esta é uma medida de apoio ao tecido empresarial do concelho, mas também de combate à pandemia. O nosso lema é testar, identificar e isolar”, informou a autarquia em comunicado. A candidatura pode ser realizada através da página do município.