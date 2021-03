Câmara da Póvoa de Lanhoso atribui 64300 euros em apoios a coletividades

A câmara da Póvoa de Lanhoso vai atribuir 64300 euros em apoios a coletividades locais que desenvolvem atividades de âmbito cultural, escutista e desportivo, respeitantes a "subsídios ordinários e extraordinários", anunciou aquela autarquia, esta quarta-feira.

Em comunicado enviado à Lusa, aquela câmara do distrito de Braga salienta que "esta é uma pequena parte dos apoios que a Câmara Municipal atribui anualmente ao movimento associativo local, sendo que, este ano, há verbas específicas destinadas a despesas com o combate e proteção em relação à Covid-19".

No âmbito de subsídios anuais, a autarquia concedeu à Banda Musical de Calvos e à Banda de Música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso 30000 euros (15000 euros para cada uma), acrescidos de um subsídio extraordinário, para fazer face a despesas no âmbito da Covid-19, no valor total de 4000 euros (2000 euros para cada uma).

O apoio aos grupos folclóricos será atribuído um valor total de 15 mil euros a distribuir pelos Ranchos Folclóricos concelhios (Rancho Folclórico da Póvoa de Lanhoso, Rancho Folclórico Maria da Fonte de Fontarcada, Rancho Folclórico de Garfe - Centro Social de Garfe, Rancho Folclórico de Porto d'Ave, Rancho Folclórico de Santa Maria de Verim e Rancho Folclórico de S. Julião de Covelas - Associação para o Desenvolvimento Sociocultural de 5. Julião de Covelas).

Cada uma daquelas coletividades vai receber 2100 euros, somando-se um subsídio extraordinários de 2400 euros (400 euros para cada um dos Ranchos Folclóricos) para fazer face a despesas no âmbito da Covid-19.

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) Escutismo Católico Português (Agrupamento 527 - Póvoa de Lanhoso) irá receber 9300 euros, no âmbito de um subsídio anual e o Grupo Desportivo da Goma irá receber um subsídio de 6000 euros, no quadro de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo.