Câmara da Póvoa de Lanhoso entrega cheque a 87 bebés

São 87 os bebés que nasceram nos últimos meses na Póvoa de Lanhoso e que, por isso, vão receber um cheque de apoio monetário do projeto "Naturalanhoso " de incentivo à natalidade. O valor do apoio varia entre 500, 750 e mil euros, consoante o número de crianças do agregado familiar, e vai chegar a casa das famílias abrangidas pelos CTT, devido à pandemia."Mais do que nunca, queremos que as famílias Povoenses se sintam acarinhadas e sintam que estamos do lado delas. Estamos muito atentos e prontos a intervir no que for necessário. Esta medida traduz-se num investimento nas famílias e no comércio local, mas a Câmara Municipal disponibiliza outras respostas, que ajudam os jovens casais do nosso concelho a ficar na sua terra, como a redução de taxas de habitação para casais jovens e o apoio ao pagamento da creche", explicou o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.Desde janeiro de 2020 até ao momento, o número de bebés abrangidos pela medida NaturaLanhoso é de 133, num investimento global de 69.000 euros. A entrega destes últimos 87 cheques ascende a 46.250 euros.A medida visa apoiar diretamente as famílias Povoenses, independentemente da sua situação socioeconómica, e indiretamente os comerciantes instalados no concelho já que o valor atribuído tem de ser utilizado no comércio loal da Póvoa de Lanhoso, em produtos e serviços para o bebé.