Câmara de Alcobaça resgata 15 alunos em 'Erasmus' retidos em Espanha

A Câmara de Alcobaça vai resgatar 15 alunos do concelho que se encontram em Espanha ao abrigo do programa 'Erasmus' e que ficaram retidos naquele país devido ao fecho das fronteiras, decretado em consequência da pandemia de covid-19.

Em declarações à Lusa, presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, disse que são 15 alunos do Externato Cooperativo da Benedita, na freguesia com o mesmo nome, no concelho de Alcobaça (Leiria), que "se encontravam a estudar em Barcelona e que acabaram por ficar retidos, sem poderem regressar ao país".

Os alunos contactaram o externato que pediu a intervenção da autarquia no sentido de viabilizar o regresso ao país.

A Câmara contactou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e "obteve uma autorização para que três motoristas se pudessem deslocar a Barcelona, num autocarro do município, para resgatarem os alunos e um professor que os acompanha", explicou o autarca.

O autocarro partiu hoje para Espanha e o regresso dos alunos a Portugal está previsto para domingo, devendo a chegada a Alcobaça acontecer entre o final da manhã e o início da tarde, ainda segundo Paulo Inácio.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje que o controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha vai manter-se até 01 de março devido à pandemia de covid-19, passando a existir a partir de segunda-feira mais dois pontos de passagem autorizada, em Melgaço e Montalegre.

A circulação entre Portugal e Espanha é permitida, nos pontos de passagem autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

