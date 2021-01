Câmara de Almada apoia 25 sem-abrigo durante vaga de frio

A Câmara de Almada está a apoiar 25 sem-abrigo no Centro de Noite no Laranjeiro e não teve necessidade de adotar medidas excecionais devido ao tempo frio, revelou hoje fonte do município.

"Estamos a apoiar 25 pessoas e, até ao momento, não houve necessidade de aumentar a resposta devido ao tempo frio dos últimos dias", disse à agência Lusa Mário Ávila, diretor de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Almada (distrito de Setúbal).

"Face à pandemia de covid-19, desde abril de 2020 que temos uma resposta noturna para as pessoas sem-abrigo, através do Centro de Noite instalado no Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro, além do apoio dado diariamente por várias equipas de rua", acrescentou.

Segundo Mário Ávila, o apoio dado às pessoas sem-abrigo é multidisciplinar, inclui uma "refeição quente, banho, muda de roupa, apoio psicológico e de enfermagem, o que permite despistar várias patologias suscetíveis de afetarem pessoas que se encontrem nestas situações de grande fragilidade".

"Desde abril já acompanhámos 72 pessoas sem-abrigo, muitas das quais já com respostas terapêuticas e em comunidades de acolhimento", sublinhou o diretor do Desenvolvimento Social da Câmara de Almada.

Mário Ávila referiu ainda que o município de Almada, não obstante estar a dar resposta aos casos já referenciados, tem capacidade para acolher de imediato mais seis sem-abrigo, num espaço disponibilizado para esse efeito no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Almada.

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao tempo frio até às 09h00 de quinta-feira. O distrito de Faro está ainda (entre as 15h00 de hoje e as 09h00 de quinta-feira) sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.