Câmara de Barcelos vence prémio Mobilidade em Bicicleta de 2021

A Câmara Municipal de Barcelos venceu este ano o prémio nacional Mobilidade em Bicicleta, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB).

O prémio da FPCUB foi criado em 2006 e, segundo a federação, "busca reconhecer publicamente o contributo de entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições e facilidades em Portugal e/ou da divulgação de iniciativas fomentadoras do uso deste modo de transporte não motorizado".

Em 2021, na XVI edição deste prémio, além da Câmara de Barcelos, no distrito de Braga, foram galardoados, na categoria "instituições de ensino superior", a Universidade do Algarve, o Colégio Luso-Francês (Grupo de Trabalho "Projeto Pedalar") e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Na categoria "transporte", o prémio foi atribuído ao Grupo de Trabalho da CP -- Comboios de Portugal e nas "associações e clubes" ao Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce - Secção de Cicloturismo.

A FPCUB atribuiu ainda prémios a outras entidades, empresas e pessoas nas categorias "inovação", "empresas", "comunicação" e "cidadania".

Os prémios Mobilidade em Bicicleta deste ano serão entregues em 20 de setembro, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, em Lisboa, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (que decorre entre dias 16 e 22 deste mês).

Neste dia, será também atribuído um "prémio evocativo" a "todos os que adotaram a bicicleta como meio de transporte diário em 2020-2021", segundo a informação hoje divulgada pela FPCUB.