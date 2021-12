Câmara de Braga recorre para não pagar por morte de homem

A Câmara de Braga recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga que a obriga a pagar 105 mil euros à viúva e aos dois filhos do homem de 41 anos que morreu em 2015, vítima da queda de uma árvore na cidade.Em novembro, os juízes do TAF de Braga deram razão à reclamação dos familiares de José Luís Sousa, que culpavam os serviços camarários pela morte trágica e condenou a autarquia a pagar 75 mil euros à viúva e 15 mil a cada um dos filhos, a título de indemnização.