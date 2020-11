Câmara de Caminha oferece máquinas de desinfeção para combater Covid-19 a várias instituições do concelho

A Câmara de Caminha comprou 30 máquinas de termonebulização "eficazes no combate ao SARS-CoV-2" e ofereceu-as a várias instituições do concelho, anunciou esta sexta-feira a autarquia, em comunicado.

Trata-se de "um instrumento de desinfeção ecológica que permite o controlo de focos críticos, graças à sua comprovada eficácia bactericida, fungicida, viricida e esporicida, prevenindo a difusão de vírus e bactérias". As máquinas foram entregues a todas as creches, jardins-de-infância, escolas básicas e secundárias, lares de idosos e centros de dia do concelho. O município indica que o produto a utilizar é um "biocida de ação rápida que se decompõe rapidamente em água e oxigénio". A utilização da máquina de desinfeção, refere a autarquia, apenas requereu uma formação simples a cada um dos seus futuros utilitários.

"Esta máquina não é a panaceia para todos os males. Devemos continuar a fazer o trabalho normal de limpeza e desinfeção destes espaços e a pedir atenção redobrada a todas as pessoas na higienização pessoal e na manutenção dos afastamentos necessários. A máquina é só mais uma peça de toda a engrenagem de proteção e socorro que as instituições têm vindo a construir. O combate essencial será sempre feito pelas pessoas e pelo seu comportamento individual de respeito para com o outro", afirmou Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha.