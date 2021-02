Câmara de Cascais reabre hoje acessos ao paredão e às praias do concelho

A Câmara Municipal de Cascais vai levantar as restrições de acesso ao paredão de Cascais e às praias da região.A medida entra em vigor a partir das 18h00 desta terça-feira.O acesso ao areal passa assim a ser permitido, mas com regras. As pessoas só poderão usar a praia para a prática de atividades físicas, mantendo, ainda assim, o distância física de, pelo menos, dois metros entre praticantes. O levantamento das medidas inclui ainda o regresso da prática de surf.A autarquia decidiu encerrar os acessos a estes locais do concelho a meio de janeiro de forma a evitar os aglomerados, numa altura em que os números da pandemia subiam a pique em Portugal.

Na origem do levantamento está, segundo o município liderado por Carlos Carreiras (PSD), a diminuição do número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que conduziu o concelho a uma "descida de dois níveis, abandonando o nível de risco extremamente e muito elevado" para passar a fazer parte do grupo de concelhos com nível de risco elevado.