Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Coimbra apoia associações culturais com mais de 430 mil euros

Autarquia formalizou protocolos de apoio ao "associativismo cultural para atividade permanente" no valor de 363 mil euros, a que se juntam 74 mil euros de apoios pontuais.

Por Lusa | 21:25

A Câmara de Coimbra formalizou esta segunda-feira protocolos de apoio ao "associativismo cultural para atividade permanente" em 2018 com 106 entidades, no valor de 363 mil euros, a que se juntam 74 mil euros de apoios pontuais.



Estes apoios, que foram aprovados pelo executivo camarário em 24 de maio deste ano, atingem um montante global de mais de 430 mil euros.



O financiamento de 363 mil euros a 106 associações culturais do concelho é atribuído no âmbito do programa de Apoio Financeiro Municipal ao Associativismo Cultural para a Atividade Permanente - Associativismo Cultural Permanente, cujas candidaturas registaram em 2018 o maior número de sempre, desde que esta modalidade foi instituída, em 2015 (que representam mais 19 do que em 2017, mais 21 do que no ano anterior e mais 31 do que em 2015).



Das 106 candidaturas validades este ano, 40 desenvolvem a sua atividade na área da música e recebem apoios no valor global de cerca de 157 mil euros, 21 estão ligadas à etnografia e folclore (mais de 43 mil euros), seis ao teatro (perto de 38 mil euros), uma ao cinema e audiovisual (2.750 euros), duas às artes plásticas e visuais (47 mil euros), 14 à cultura e recreio (43,5 mil euros) e 22 a outras atividades (quase 31 mil euros).



Os protocolos esta segunda-feira formalizados visam dotar as associações culturais do concelho das "condições necessárias ao normal desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2018", afirma a autarquia.



Durante a sessão de formalização daqueles acordos, ao final da tarde desta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal, também foi formalizada a atribuição de "apoios financeiros pontuais" a cinco associações culturais do município, no valor de 74 mil euros, elevando o apoio do município a entidades culturais do concelho para 437 mil euros.



No âmbito destes apoios pontuais, a Orquestra Clássica do Centro (OCC) e a companhia O Teatrão recebem 25 mil euros cada, para promoverem, respetivamente, os programas socioeducativos internacionais 'A Orquestra vai à escola' e 'Na música todos contam' e um projeto educativo que envolve 19 IPSS (instituições particulares de solidariedade social), 14 escolas do primeiro ciclo do ensino básico e oito jardins-de-infância.



As associações de Folclore e Etnografia da Região do Mondego (5,5 mil euros) e Cultural Quebra Costas (3,5 mil euros) e a Liga dos Amigos da Confraria da Rainha Santa Isabel (15 mil euros) são as outras entidades que recebem apoios pontuais, para promoverem programas de animação das Festas da Cidade e das Noites de Música no Coração da Cidade de Coimbra, o festival QuebraJazz.Fest 2018 e as duas procissões da Rainha Santa, respetivamente.



Os apoios financeiros concedidos pelo município de Coimbra à área da cultura atingem cerca de um milhão de euros em 2018, salienta uma nota da Câmara, referindo que aos 363 mil euros esta segunda-feira protocolados se juntam designadamente os financiamentos já atribuídos à companhia de teatro A Escola da Noite (80 mil euros), à OCC (180 mil euros), à Associação Encontros de Fotografia (85 mil euros) e Teatrão (90 mil euros), "destinados ao desenvolvimento da sua atividade regular e à gestão dos equipamentos culturais municipais pelos quais estão responsáveis".



Na sessão de esta segunda-feira, em que participaram os vereadores responsáveis pelos pelouros da Cultura, Carina Gomes, e do desporto, Carlos Cidade, também foram assinados 16 contratos-programa para atribuição de apoios pontuais a associações desportivas do concelho, à Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra e a uma União de Freguesias, no montante global de quase 80 mil euros, para a realização de iniciativas integrada no Programa Desportivo Municipal para as Festas da Cidade de Coimbra 2018.