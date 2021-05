Câmara de Coimbra homenageia comendador Rui Nabeiro com Medalha da Cidade

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, entregou hoje a Medalha da Cidade ao comendador e empresário Rui Nabeiro, realçando o seu empreendedorismo, cidadania e sensibilidade social.

O autarca congratulou-se por ter "o privilégio e a honra" de reconhecer e homenagear o fundador do grupo Nabeiro, que detém a marca Delta, "pelo exemplo de cidadania, empreendedorismo e solidariedade" ao longo da sua vida.

"É um empresário com um sentido empreendedor sublime e uma sensibilidade social que é um exemplo para empresários portugueses e no mundo", afirmou Manuel Machado (PS), durante a cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Coimbra.

Notando que é "impossível descrever" a vida de Rui Nabeiro "numa página A4", Manuel Machado recordou também a passagem do empresário pela política local (foi presidente da Câmara de Campo Maior entre 1977 e 1986 pelo PS), salientando a sua dedicação à comunidade, tendo sido "um ímpar entre pares".

Durante o discurso, o presidente da Câmara de Coimbra lembrou ainda a intervenção de Rui Nabeiro em Timor-Leste, ao apoiar aquele país após a independência com a exploração de café.

"É uma grande vantagem para nós poder usufruir do seu conhecimento", notou.

Na cerimónia, Rui Nabeiro agradeceu a homenagem do seu "amigo" Manuel Machado e da cidade.

"O que aprendi foi a semear e a receber. Semeei muito carinho e recebi também muito carinho", afirmou Rui Nabeiro.

"Assim vale a pena caminhar pela vida", acrescentou o empresário, cuja vida e obra foi também o tema de uma aula magna, que decorreu hoje de manhã na Coimbra Business School.