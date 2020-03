Câmara de Ílhavo anuncia primeira morte por coronavírus no município

A Câmara Municipal de Ílhavo anunciou esta terça-feira a primeira morte devido a infeção por coronavírus no município.



Através de um comunicado oficial, "a Câmara Municipal de Ílhavo vem, publicamente, lamentar o primeiro falecimento de um munícipe vítima de COVID-19 e endereçar aos familiares e amigos os mais sinceros e sentidos pêsames"







A autarquia volta assim "a reforçar o alerta público, já por várias vezes divulgado, no sentido dos cidadãos cumprirem, de forma cívica e exemplar, o isolamento e o distanciamento social, reduzirem as suas deslocações ao estritamente necessário e cumprirem todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente as que dizem respeito à higienização pessoal, às medidas de prevenção e ao recolhimento", pode ler-se.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, apela ainda ao Ministério e à Direção-Geral da Saúde "para uma maior resposta à escassez dos materiais de apoio aos profissionais de saúde e uma disponibilização do maior número possível de testes nas Instituições, nomeadamente nos Lares, e na sociedade em geral".



A Câmara Municipal dá conta também de que "mantém todo o processo de avaliação dos acontecimentos, implementando as ações que entende adequadas à preservação da Saúde Pública, com toda a preocupação e cuidados, mas sobretudo com serenidade, responsabilidade e sem alarmismo social".