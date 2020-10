Câmara de Lisboa aprova proposta para disponibilizar testes rápidos à Covid-19 nas escolas

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta qunta-feira uma proposta para testar professores, alunos e auxiliares da cidade, com recurso a testes rápidos de despiste à covid-19, após validação positiva do Infarmed.

O documento, apreciado em reunião privada do executivo e ao qual a agência Lusa teve acesso, prevê "solicitar ao Infarmed que esclareça, com rapidez, a validade e eficácia do teste rápido mais apropriado a utilizar na comunidade escolar para garantia de uma correta aplicação do processo de testagem, em articulação com a Direção-Geral da Saúde", ponto que foi aprovado por unanimidade.

Após a "informação positiva" por parte do Infarmed, a autarquia, presidida por Fernando Medina (PS), deverá "desenvolver um programa geral destinado à disponibilização de testes rápidos à covid-19, por parte da CML [Câmara Municipal de Lisboa], aos profissionais das comunidades educativas e aos alunos e alunas do município de Lisboa".