Câmara de Lisboa diz que renda acessível no Alto da Ajuda aguarda concurso público

11.063 m2 para renda acessível, com quatro edifícios que disponibilizaram 119 habitações, e 11.222 m2 para preço livre, com outros quatro edifícios para 114 fogos.

A descrição do projeto indica que a intervenção se localiza no Campus da Universidade de Lisboa da Ajuda, numa área "com uma magnífica relação visual com o estuário do rio Tejo e com o parque natural de Monsanto", beneficiando ainda da proximidade à zona de Belém.

Para a Câmara Municipal, o projeto "permitirá consolidar esta zona como uma nova centralidade de Lisboa, ancorada no Campus Universitário, agora reforçado com um programa de uso habitacional para a classe média, comércio, serviços e equipamentos de proximidade".

"É a zona de Lisboa com menor vulnerabilidade ao risco sísmico", destacou a autarquia de Lisboa, adiantando que o projeto se destina em 89% para habitação, 7% para comércio e 4% para equipamentos, prevendo-se uma área de estacionamento em estrutura edificada, com capacidade total para 240 lugares.

Em declarações à Lusa, o administrador da cooperativa de habitação e construção REQUALITAS VIP, o arquiteto Carlos Alho, explicou que a intervenção no Alto da Ajuda foi projetada em 2017, no âmbito do programa municipal Renda Acessível, que prevê que "a habitação acessível pode ser programada e dinamizada por cooperativas ou por outro tipo de consórcios".

Neste âmbito, as "forças vivas" da freguesia lisboeta da Ajuda criaram a cooperativa REQUALITAS VIP, "uma estrutura dinâmica ligada ao meio académico" e registada em 15 de junho deste ano, com o objetivo de requalificar o Alto da Ajuda com habitação a custos controlados e, por outro lado, permitir a construção para "habitação em venda livre, mas uma habitação mais acessível", disse o administrador.