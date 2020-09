Câmara de Lisboa inaugura linha para casos de violência doméstica

O município de Lisboa dispõe a partir desta quinta-feira de uma linha de atendimento gratuita para situações relacionadas com a violência doméstica, que funcionará 16 horas por dia e com serviço de atendimento presencial por marcação.

Segundo uma nota do gabinete do vereador da Câmara de Lisboa responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), a linha de atendimento telefónico funcionará entre as 10h00 e as 24h00 e o atendimento presencial, com marcação prévia, pode ser solicitado através do número 800 918 245.

Citado pela nota, o vereador Manuel Grilo explica que "o objetivo é atender e acompanhar vítimas, em complemento às respostas que a cidade já possui, investigar, para perceber o impacto da covid nas formas de vitimização" e avaliar, para ajustar a resposta às necessidades dos munícipes.

Esta estrutura de atendimento resulta de um acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa, através do pelouro dos Direitos Sociais, e da Universidade Nova de Lisboa, através do Observatório Nacional de Violência e Género (OBVG), envolvendo a direção técnica da Organização Não Governamental FEM (Feministas em Movimento).

A abertura desta linha surge quase um mês depois da inauguração do espaço municipal de atendimento e prevenção da violência doméstica "Lisboa + Igualdade.