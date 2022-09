Carlos Moedas não vai aumentar as rendas municipais em Lisboa no início do próximo ano.

Trata-se de não aumentar um total de 21 659 rendas de habitação, das quais 20 315 de arrendamento apoiado e 1344 de arrendamento acessível.









Carlos Moedas fez saber que teve em consideração o atual contexto de crise, com aumento generalizado dos preços e uma incerteza significativa quanto à sua evolução futura.

“Combater a inflação é estar ao do lado das famílias. Decidi não aumentar as rendas de habitação municipal por uma questão de justiça social. A Câmara Municipal de Lisboa procura, com esta iniciativa, transmitir uma clara mensagem de apoio e segurança”, disse Carlos Moedas ao CM.





O presidente da Câmara Municipal de Lisboa decidiu, por isso, propor a medida ao Executivo Municipal, argumentando que: “Não nos podemos esquecer que a CML é o maior senhorio do País. Não pode ficar numa posição cómoda de nada fazer perante a situação complexa que estamos e iremos enfrentar. Nesse sentido, posso assumir, que a decisão de não aumentar as rendas de habitação municipal será tomada com vista a proteger todos estes milhares de famílias e agregados que fazem parte do universo do arrendamento apoiado e do arrendamento acessível”, acrescentou o presidente da câmara .





Passes urbanos e viagens na CP não aumentam de preço



O Governo vai “congelar todos os aumentos de passes públicos e da CP em 2023”, anunciou ontem António Costa. O primeiro-ministro disse, no entanto, que será assegurada “a devida compensação às autoridades de transportes”.