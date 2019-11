Câmara de Lisboa propõe novo modelo de renda acessível até ao final do ano

A Câmara de Lisboa vai propor até ao final do ano um novo modelo de renda acessível para as freguesias de Benfica e Arroios, que não necessitará do aval do Tribunal de Contas, anunciou hoje o presidente da autarquia.

Fernando Medina (PS) falava na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito da discussão da informação escrita do presidente.

Em resposta ao deputado do PS Rui Paulo Figueiredo, o chefe do executivo municipal voltou a criticar o tempo de comunicação do Tribunal de Contas relativamente ao projeto de renda acessível previsto para a rua de São Lázaro, cujo visto prévio recusou em janeiro.