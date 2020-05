Câmara de Loulé distribui 500 refeições por dia a famílias

Uma média superior a 500 refeições por dia foram distribuídas, desde o início mês de abril, pela Câmara de Loulé às famílias e pessoas mais fragilizadas do concelho, que solicitaram este tipo de apoio alimentar.Segundo Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, as pessoas "não devem ter vergonha de pedir ajuda". "Respeitamos o anonimato", observou. A autarquia algarvia assume o compromisso de "continuar a reforçar os apoios sociais".A ajuda pode ser pedida através do contacto telefónico 800 289 600 e está disponível todos os dias das 09h00 às 20h00.Em colaboração com o Banco Alimentar do Algarve, foram ainda distribuídos 450 cabazes com alimentos e serão ainda entregues mais 550. O investimento da câmara é de cerca de 19 mil euros.

