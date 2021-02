Câmara de Matosinhos apoia IPSS com 266 mil euros

A Câmara de Matosinhos vai apoiar 20 instituições do concelho a colmatar as quebras nas receitas provocadas pela pandemia. Através do Fundo de Emergência Municipal, disponibilizou 150 mil euros. Acresce ainda um investimento extraordinário de 116 mil euros para comparticipação de equipamentos de proteção individual, de forma a contribuir para a segurança dos utentes e profissionais, totalizando, desta forma, 266 mil euros em transferências nos primeiros meses do ano.



Segundo a autarquia, as Instituições Particulares de Solidariedade Social estão a atravessar "um período critico e muitas apresentam já grande dificuldade em fazer face à quebra de receitas". Ainda segundo a nota à comunicação social, a pandemia obrigou, em alguns casos, à suspensão total ou parcial da atividade, e noutros, à diminuição dos serviços prestados e descontos nas mensalidades. As instituições que viram a sua candidatura aprovada vão beneficiar de um apoio a fundo perdido e, desta forma, equilibrar as suas contas, garantindo a manutenção dos postos de trabalho e a continuidade da prestação dos cuidados e serviços à comunidade.





"O setor social desempenha, especialmente numa altura de crise sanitária e social como a que atravessamos, um papel fundamental no apoio à comunidade. E fá-lo nas mais variadas vertentes e com serviços transversais de apoio à população. É fundamental que, quando a parte sanitária se resolver, o concelho tenha estas instituições de boa saúde, ativas e capazes de fazer face aos desafios que sabemos que temos pela frente", realça Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.Desde o início do inverno, os equipamentos residenciais para idosos são submetidos quinzenalmente a teste de diagnóstico à Covid-19 financiados pela autarquia.