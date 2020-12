Câmara de Matosinhos exige conhecer planos da Galp para terrenos da refinaria

A câmara de Matosinhos exige conhecer os planos para a refinaria de Matosinhos, que a Galp disse que vai ser descontinuada, e recusou decisões que possam prolongar impactos ambientais, disse esta segunda-feira a presidente, que vai reunir com sindicatos.

"Temos tolerado o funcionamento da refinaria durante 50 anos, o que trouxe vantagens do ponto de vista do nosso desenvolvimento económico, mas também trouxe grandes custos do ponto de vista ambiental. Agora exigimos saber os planos de forma a garantir que não haverá outros impactos negativos ou externalidades negativas decorrentes de atividades da Galp", disse a presidente da câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Em conferência de imprensa, a autarca confessou estar "surpreendida" com a notícia de que a Galp vai concentrar as operações de refinação e desenvolvimentos futuros em Sines, descontinuando a refinação em Matosinhos a partir do próximo ano.