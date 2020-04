Câmara de Melgaço levantou cordão sanitário em Parada do Monte

O presidente da Câmara de Melgaço anunciou esta terça-feira o levantamento do cerco sanitário em Parada do Monte, medida implementada a 25 de março para travar a propagação da covid-19 que atingiu um total de nove pessoas naquela aldeia.

"O cerco sanitário foi levantado hoje de manhã. Conseguimos todos os objetivos que pretendíamos com esta medida. A população respeitou de forma exemplar as medidas que foram implementadas e as recomendações que foram dadas. Achamos que a freguesia está bem e podemos fazer o levantamento", afirmou Manoel Batista.

Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista adiantou que "o desenvolvimento da covid-19 em Parada do Monte é positivo", sendo que "já regressaram a casa quatro das cinco pessoas que foram hospitalizadas".