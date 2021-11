Câmara de Montemor-o-Velho ativa Plano de Emergência Municipal contra a Covid-19

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho ativou o Plano de Emergência Municipal até quarta-feira, com possibilidade de renovação, de modo a controlar a propagação de covid-19, divulgou esta terça-feira a autarquia.

De acordo com um comunicado, foi detetada uma situação "de particular vulnerabilidade epidemiológica nos serviços municipais, que se tem vindo a agravar exponencialmente até ao dia de hoje [segunda-feira]".

Dada a esta situação, o Plano de Emergência Municipal foi ativado a partir das 16h30 de segunda-feira.

Enquanto estiver ativado o plano de emergência, fica encerrado o edifício dos Paços do Concelho, com suspensão do atendimento presencial, passando o mesmo a ser efetuado exclusivamente por telefone e meios digitais.

De acordo com o edital municipal, ficam também encerrados, pelo mesmo período, os edifícios municipais do centro de alto rendimento, da biblioteca, do arquivo municipal, do Balcão Único do Prédio (BUPI) e do pavilhão municipal.

Relativamente aos pagamentos e cumprimento de prazos, ficam adiados pelo tempo que perdurar este período, de modo de que não haja prejuízo para os munícipes e utentes de serviços.

Segundo aquele município do distrito de Coimbra, a evolução da situação epidemiológica será analisada em conjunto com a autoridade de saúde, para que, o quanto antes possível, seja feita a reabertura presencial dos serviços.

O edital para conhecimento geral encontra-se publicado no 'site' do município.