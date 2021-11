Câmara de Montemor-o-Velho reabre os serviços municipais fechados devido à pandemia da Covid-19

A Câmara de Montemor-o-Velho reabriu esta segunda-feira os edifícios dos Paços do Concelho, do centro de alto rendimento, da biblioteca, do arquivo e do pavilhão, que estavam encerrados devido à situação epidemiológica provocada pela Covid-19.

No dia 1 de novembro, o município procedeu à ativação do Plano de Emergência Municipal, tendo sido posteriormente renovado até ao dia 7 de novembro.

A autarquia informou que tendo em conta a situação epidemiológica, verificou-se uma "evolução favorável ao nível do risco de novos contágios", situação que permite, "com margem de segurança, retomar o normal funcionamento e atividade dos serviços municipais".

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho procedeu esta segunda-feira à reabertura do atendimento ao público nos edifícios municipais.

Em virtude desta situação vão ser reforçadas as medidas de segurança e prevenção da Covid-19, nomeadamente a "limitação da lotação máxima do atendimento municipal, que no caso do Balcão Único será de duas pessoas", informou ainda aquele município do distrito de Coimbra.

O uso de máscara obrigatório, a higienização das mãos e dos espaços e o distanciamento físico são outras das medidas preventivas.

A câmara aconselha os munícipes a continuarem a privilegiar os meios alternativos por atendimento 'online' nos serviços 'online' em http://servicosonline.cm-montemorvelho.pt) , 'email' ou telefone.

O edital relativo a esta decisão está publicado no 'site' do município.