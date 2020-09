Câmara de Odivelas anuncia investimento de 8 milhões de euros para o próximo ano letivo

A Câmara Municipal de Odivelas, no distrito de Lisboa, anunciou esta quarta-feira um investimento de mais de oito milhões de euros para preparar o início do próximo ano letivo no concelho, onde estudam cerca de 18 mil alunos.

A oferta de fichas escolares, de 'kits' de material didático, o fornecimento de refeições, a colocação de dispensadores de gel e a realização de obras de manutenção são alguns dos investimentos previstos, informou a autarquia em comunicado.

"Num momento de redobrada preocupação, e em conjunto com toda a Comunidade Educativa, a autarquia promove a inclusão e um ambiente de tranquilidade e confiança, de forma a responder às expectativas de todos os que escolheram o município de Odivelas para viver, trabalhar e estudar", sublinha a nota da autarquia.

A oferta das fichas escolares será feita a todos os alunos inscritos nas escolas da rede pública até ao 2.º ciclo do ensino básico (do 1.º ao 6.º ano de escolaridade) e representa um investimento superior a 430 mil euros.

A autarquia irá, igualmente, disponibilizar 'kits' de material didático - mochila, estojo, tesoura, lápis de carvão, borracha, afia-lápis, régua, marcadores, bloco A4 - a todos os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, num valor global de 50 mil euros.

Ainda neste âmbito será feito o fornecimento de três refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e lanche) a todas as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Este ano letivo, a Câmara de Odivelas irá assegurar também o almoço a todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, num investimento superior a 5,7 milhões de euros.

Já a colocação de dispensadores de álcool gel de parede em todas as salas do ensino pré-escolar e de dispensadores de álcool gel de pé em todas as escolas do ensino básico e secundário representa um investimento superior a 50 mil euros.

A autarquia encontra-se, ainda, a realizar um conjunto de obras de manutenção e requalificação em 24 estabelecimentos de ensino, num investimento global superior a dois milhões de euros.

As aulas começam entre os dias 14 e 17 de setembro e será o regresso ao ensino presencial depois de, no passado ano letivo, as escolas terem sido encerradas em meados de março devido à evolução da pandemia de covid-19.