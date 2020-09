Câmara de Oeiras vai contratar 46 auxiliares para escolas do concelho

A Câmara Municipal de Oeiras vai contratar 46 auxiliares e oito assistentes técnicas para as escolas do concelho, de forma a garantir o cumprimento do rácio definido para cada estabelecimento escolar e reforçar serviços de limpeza e segurança.

A informação da câmara liderada por Isaltino Morais surge depois do alerta desta manhã do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras e de Entidades Públicas e Sociais da Área Metropolitana de Lisboa (STMO) para a falta de funcionários em algumas escolas do concelho.

Numa nota, o sindicato disse estar preocupado pela falta de pessoal não docente em algumas escolas do Agrupamento de Linda-a-Velha e Queijas, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Esta quinta-feira, em comunicado, a câmara adianta que está a decorrer um processo de contratação de 46 auxiliares e oito assistentes técnicas para as escolas e a ser preparado um reforço dos serviços de limpeza para a segurança e higienização dos espaços.

Na nota, o município adianta igualmente que providenciou a realização de testes de diagnóstico à covid-19 aos 548 assistentes operacionais de Ação Educativa e aos 350 monitores/trabalhadores das Associações de Pais e Encarregados de Educação que dinamizam as Atividades de Animação e Apoio à Família, a Componente de Apoio à Família e as Atividades de Enriquecimento Curricular.

A câmara lembra, no comunicado, que Oeiras conta com 46 estabelecimentos de ensino, sublinhando que no ano passado investiu cinco milhões de euros na renovação de equipamentos.

"Estão atualmente em curso 15 obras de requalificação. A melhoria das condições dentro das escolas é também uma preocupação do município", é referido.

O município recorda também que, na preparação deste ano letivo, em matéria de apoio à inovação pedagógica, material tecnológico, recursos didáticos, formação de professores e apoio direto aos projetos das escolas, foram investidos 1,3 milhões de euros.

"Além disso, foi duplicado o investimento para fornecimento de refeições do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar (2 milhões de euros anuais). As refeições no 2.º e 3.º Ciclo e no Secundário são fornecidas através de contrato com o Ministério da Educação", é também destacado.

A câmara salienta ainda que qualquer família com dificuldades económicas pode solicitar apoio de material escolar no seu estabelecimento de ensino.