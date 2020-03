Câmara de Ovar acusa Governo de violar despacho que proibia empresas de laborar durante estado de calamidade

O Governo decretou o estado de calamidade esta terça-feira no concelho devido ao elevado risco de transmissão generalizada de Covid-19 e, "salvo um conjunto de situações excecionais", fica "vedada a saída dos residente para fora do município e vice-versa", esclareceu o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.





O período de "quarentena geográfica", que começou esta terça-feira, estende-se até ao dia 2 de abril. Até lá todas as atividades comerciais comerciais não essenciais ficam interditas. Restaurantes e oficinas têm ordem para encerrar. Permanecem abertas padarias, supermercados, farmácias, bancos e postos de combustíveis.

O presidente da Câmara de Ovar acusou esta quarta-feira o Governo de violar despacho que proibia as empresas do concelho de laborar devido à pandemia de coronavírus.Em declarações à, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, afirmou que a medida que visava fechar as indústrias do concelho "caiu por terra" ao ser publicada em Diário da República às 00h00 desta quarta-feira.