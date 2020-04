Câmara de Ovar e GNR entregam máscaras de proteção para o coronavírus em bairro de Esmoriz

A Câmara municipal de Ovar e GNR entregaram, esta tarde de quarta-feira, máscaras de proteção do Covid-19, aos moradores do Bairro da Boa Esperança, em Esmoriz.Os guardas, durante a entrega, explicaram as boas práticas na utilização das máscaras e de higienização. A iniciativa está enquadrada na estratégia do município para o combate à pandemia.Ovar passou do estado de calamidade, no passado dia 18 de Abril, para o estado de Emergência Nacional.Segundo a autarquia, Ovar regista 32 mortes por covid-19 e 630 infetados confirmados.