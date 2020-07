Câmara de Paços de Ferreira com um caso positivo de coronavírus

Um trabalhador da Câmara de Paços de Ferreira testou positivo para a Covid-19, indica o município em comunicado. O colaborador "tem ligações aos casos surgidos na Escola Básica n.º 2", há vários dias.

De acordo com a nota municipal, o trabalhador em causa exerce funções no edifício sede, pelo que "a Autoridade de Saúde Pública local decidiu, como medida preventiva, proceder, no dia de hoje, à despistagem de todos os colaboradores que prestam o seu trabalho no edifício sede". A câmara municipal continua, no entanto, aberta ao público, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que, no domingo, a Escola Básica n.º 2 e a Fábrica de Lacados Abrelac, naquele concelho, foram encerradas após diagnosticados nove casos de Covid-19 para interromper as cadeias de transmissão.