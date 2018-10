Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Pedrógão Grande recupera percurso pedestre destruído em 2017

Incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 provocou 66 mortos e 253 feridos.

A Câmara de Pedrógão Grande procedeu à recuperação do percurso pedestre "Contra a Corrente em Direção ao Açude", que tinha sido destruído pelo incêndio de 17 de junho de 2017, anunciou esta quinta-feira a autarquia.



O percurso, que se situa junto à praia fluvial do Mosteiro, vai ser reinaugurado no sábado, dia 06, depois de ter sido recuperado e melhorado pelo município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, ao abrigo de uma candidatura com vista a recuperar as infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios.



Em nota de imprensa, a Câmara, liderada por Valdemar Alves (PS), revelou que o momento será assinalado com um passeio pedestre por este trilho de cerca de três quilómetros.



A autarquia recordou que submeteu cinco candidaturas ao Centro 2020, entre elas o percurso pedestre "Contra a Corrente em Direção ao Açude", num valor de 4,8 milhões de euros que serão financiados a 85% e os restantes 15% assegurados pelo Fundo de Emergência Municipal.



Estes apoios destinam-se à "recuperação das infraestruturas e equipamentos que sejam considerados essenciais à vida das populações, nomeadamente o abastecimento de água, estradas municipais e arruamentos urbanos, sinalética e segurança rodoviária ou equipamentos municipais de lazer e turismo".



As cinco candidaturas apresentadas pelo município de Pedrógão Grande enquadram-se nas áreas da regeneração de áreas afetadas pelo incêndio, reabilitação e recuperação de estradas e caminhos municipais, reposição de infraestruturas afetadas da rede de distribuição de água e reabilitação de edifícios municipais. A substituição e reposição da sinalética afetada já foram, segundo a Câmara, concluídas.



Segundo a Câmara, o trilho "Contra a Corrente em Direção ao Açude" é um dos 10 percursos pedestres do concelho.



"Trata-se de um percurso aconselhado para qualquer época do ano, com um grau de dificuldade fácil com desníveis pouco significativos, uma pequena rota circular com partida e chegada junto ao acesso à Praia Fluvial do Mosteiro com passagem por locais de elevado interesse e beleza", lê-se na nota.



O trilho permite "contactar com a natureza e com o passado deste concelho, diretamente ligado à Ribeira de Pera e às infraestruturas aqui instaladas".



Ao longo deste percurso é possível observar os antigos sistemas de rega, com os seus açudes e levadas, bem como as ruínas de velhos moinhos e de lagares de azeite, lê-se ainda na nota.



O incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.