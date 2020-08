Câmara de Ponta Delgada vai disponibilizar atividades turísticas gratuitamente

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, apresentou esta quinta-feira o programa "(Re)Descobrir PDL", que vai permitir aos munícipes a realização de atividades turísticas de forma gratuita, para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 no setor do turismo.

"Tudo aquilo que as empresas de animação habitualmente colocam à disposição para os turistas, pegámos nessas atividades e disponibilizamos gratuitamente para os nossos munícipes", declarou o vereador da Ação Social, Paulo Mendes.

O vereador falava aos jornalistas após a apresentação do programa "(Re)Descobrir PDL", na praça Gonçalo Velho Cabral, no centro de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A iniciativa vai disponibilizar todas as segundas-feiras um conjunto de 117 vagas para as 16 atividades semanais, que decorrerão às sextas-feiras, sábados e domingos.

Entre as atividades, que serão todas "suportadas financeiramente" pela autarquia, estão visitas guiadas ao centro histórico da cidade, a observação de baleias, passeios de jipe, de barco ou a cavalo, ou a realização de mergulho e de pesca costeira.

Paulo Mendes avançou que a "expectativa" é que o programa abranja, no total, cerca de 2.200 pessoas, sendo mil vagas destinadas às crianças dos espaços de atividades de tempos livres (ATL).

A iniciativa é criada no âmbito do fundo municipal de emergência empresarial e representa um investimento de 60 mil euros.

Paulo Mendes destacou que o setor do turismo foi "particularmente afetado" pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, sobretudo ao nível dos "guias do turismo e das empresas de animação".

"A medida visa apoiar os guias do turismo e as empresas de animação, ao mesmo tempo que usamos esse mecanismo para incentivar os nossos munícipes a descobrirem com outro olhar o nosso concelho", afirmou o vereador.

As inscrições para o programa podem ser feitas junto da Associação de Guias Informação Turística dos Açores e da Associação de Empresas de atividades Turísticas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Açores registam um total de 179 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, incluindo 16 mortos. Atualmente, há 19 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel, segundo o comunicado da Autoridade de Saúde Regional emitido esta quinta-feira.