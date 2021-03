Câmara de Portimão oferece táxis para idosos tomarem vacina contra a Covid-19

A partir de amanhã, dia 8, a Câmara de Portimão vai garantir o transporte, de táxi, para os locais de vacinação aos octogenários ou a pessoas que, tendo mais de 50 anos, sofram de patologias ou tenham dificuldades de mobilidade ou deslocação.Após convocadas para a toma da vacina, se não tiverem transporte "devem ligar para a Linha Proteção 24, disponível 24h por dia através do número de telefone 808 282 112, solicitando o transporte por táxi até ao centro de vacinação e regresso ao domicílio", explicou a autarquia.O serviço não implica quaisquer custos para o utente, que pode ser acompanhado por um familiar. A Câmara de Portimão estabeleceu já protocolos com as duas empresas de radiotáxis a operar no concelho.Dos 299 utentes com os quais o Centro de Saúde não tinha conseguido contactar, foram já abordados 202, de Alvor e da Mexilhoeira Grande. Os que falta contactar são da freguesia de Portimão.