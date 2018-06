Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Santo Tirso investe 200 mil euros para prevenção de fogos no concelho

Autarquia anunciou que foram limpos 30 hectares de terrenos municipais até 31 de maio.

Por Lusa | 14:33

A Câmara de Santo Tirso investiu cerca de 200 mil euros na beneficiação de 44 quilómetros da rede viária florestal do concelho e até 31 de maio limpou 30 hectares de terrenos municipais, anunciou esta sexta-feira a autarquia.



Na conferência de imprensa de apresentação do Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o presidente daquela autarquia do distrito do Porto vincou a aposta do município "na prevenção com a limpeza de terrenos", esperando com este dispositivo "diminuir o número de ocorrências de incêndio".



Segundo Joaquim Couto, a câmara fez "um investimento de cerca de 200 mil euros", estando no "terreno a beneficiação de 44 quilómetros da rede viária florestal do concelho", depois de "até 31 de maio" ter sido feita "a limpeza dos terrenos municipais numa área total de 30 hectares".



Do dispositivo municipal apresentado esta sexta-feira fazem parte as "corporações de bombeiros voluntários, sapadores florestais, equipas da GNR, PSP, Brigada de Proteção Ambiental e Polícia Municipal", permitindo "este alargamento" de participações, "acrescentar mais valias na defesa da floresta e do território face aos incêndios florestais".



No terreno estará também uma "patrulha a cavalo da GNR e três equipas da Associação de Empresas do Setor Papeleiro e de Celuloses (AFOCELCA), que conta com uma Brigada Helitransportada", referiu o autarca.



E com as "ações de vigilância e primeira intervenção" que esta sexta-feira se "iniciaram", a "prolongarem-se até 15 de outubro", Joaquim Couto lembrou a "campanha de sensibilização dos proprietários dos terrenos florestais, para a respetiva limpeza dos terrenos".



Para o autarca, estão reunidas as condições para "uma deteção mais rápida no alerta, uma intervenção mais eficaz e maior qualidade na gestão dos meios", tudo em prol da "diminuição do número de ocorrências".