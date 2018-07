Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Santo Tirso investe um milhão de euros para oferecer transporte escolar

Investimento foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo camarário.

A Câmara de Santo Tirso vai investir mais de um milhão de euros no transporte escolar gratuito no ano letivo 2018/2019, do pré-escolar ao 12.º ano, aos cerca de 2.500 alunos do concelho, anunciou esta quinta-feira a autarquia.



O investimento foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo camarário, refere a autarquia em comunicado.



Citado pelo documento, o presidente da autarquia do distrito do Porto, Joaquim Couto, enalteceu o continuado "apostar na educação, em criar as condições para combater o abandono escolar e a apoiar os agregados familiares com maiores dificuldades".



A rede de transportes escolares do município de Santo Tirso "envolve 43 itinerários e prevê abranger quase 2.500 alunos, desde o pré-escolar ao 12.º ano, do ensino regular e ensino articulado", ajudando quem tem de deslocar-se da sua escola "para o Centro de Cultura Musical das Caldas da Saúde", acrescenta a nota de imprensa.



O apoio da autarquia prevê ainda "o custo integral do passe escolar dos alunos que frequentam o ensino secundário", frisando o comunicado que, de acordo com a lei, "a autarquia teria apenas de garantir 50% do passe".



Frisando o continuar de "políticas sociais que promovam a igualdade de acesso à educação", Joaquim Couto frisou o empenho do executivo para que "nenhum aluno desista de estudar porque os pais ou encarregados de educação não têm possibilidades económicas para garantir o transporte".



Neste cenário, acrescentou o autarca citando mais apoios concedidos, "existem outras medidas de apoio às famílias do município, desde o Subsídio Municipal ao Arrendamento até à redução de impostos como o IMI ou o IRS".