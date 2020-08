Câmara de São Brás de Alportel inaugura casa sobre EN2, a estrada mais extensa de Portugal

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel vai inaugurar, no próximo sábado, a Casa Memória da Estrada Nacional 2 (EN2), a estrada mais extensa de Portugal e que atravessa este concelho algarvio.Situado no largo de São Sebastião, o edifício está localizado ao km 722, onde antes tinha funcionado a 8ª secção de conservação das estradas do distrito de Faro.O local estava encerrado desde os anos 80 e vai reabrir agora ao público com um espólio de documentos e instrumentos de trabalho sobre a história da EN2.O secretário de Estado do Planeamento vai estar na inauguração.