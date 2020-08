Câmara de Sardoal pede intervenção do Governo para melhorar comunicações no interior

O presidente da Câmara do Sardoal (Santarém) escreveu à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pedindo a intervenção do Governo na melhoria da cobertura das redes móvel e de internet no interior do país.

"Não chega termos 70% do país coberto. Tem de ser 99%", disse Miguel Borges à Lusa, salientando que as comunicações são essenciais para que o "muito do bom" que existe no interior do país seja atrativo para a fixação de pessoas.

"Com a Covid-19 muita gente redescobriu o interior do país e o que de bom tem, mesmo para viver, mas existe este 'mas' ", disse, salientando que as "muitas zonas cinzentas" nas redes de comunicações não favorecem quem pode trabalhar à distância nem as empresas que aí existem.

Para o autarca, se a interioridade se tornou "sinónimo de qualidade", falta o "click para, verdadeiramente, trazer gente e desenvolver" estas regiões.

"Fizeram-se autoestradas, construíram-se equipamentos, apostou-se na qualidade de vida, mas falha o essencial", disse, frisando que não basta a boa acessibilidade viária, pois "se não existir uma boa cobertura" das redes de comunicações "as pessoas não vêm", situação para a qual, disse, tem vindo a chamar a atenção do Governo.