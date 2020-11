Câmara de Sines apoia entrega de refeições ao domicílio

A Câmara Municipal de Sines, com risco muito elevado de transmissão da Covid-19, vai pagar as taxas de entrega ao domicílio das refeições compradas em restaurantes locais nos dias 28, 29 e 30 de novembro e 1, 5, 6, 7 e 8 de dezembro de 2020.

O serviço, contratualizado com a única empresa a prestar este tipo de serviço na cidade, tem como objetivo "incentivar os clientes à realização de encomendas nos períodos em que as restrições impostas pelo estado de emergência impedem a frequência dos restaurantes com normalidade por parte dos clientes, quer nos serviços de almoço quer de jantar" explicou Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

A medida aplica-se ao fornecedor de entregas noMENU Sines, sediado em Sines, que funciona já com uma rede de 25 parceiros, fazendo entregas em três áreas da cidade: zona 1 – cidade/centro; zona 2 – área dos terminais portuários; zona 3 – zona das refinarias.

O município suportará, assim, as taxas de entrega que habitualmente o prestador de serviços de entregas ao domicílio cobra ao cliente final.

De acordo com Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, "este apoio aos munícipes e à restauração, teve por base apoiar e dar mais um estímulo à economia local e foi decidida pelo facto de Sines se encontrar na lista dos concelhos de risco "muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus e tendo presente as medidas mais restritivas que afetam o concelho".

"Os restaurantes que têm o seu próprio serviço de entregas podem continuar a tê-lo. Os que não têm essa possibilidade poderão, através desta solução, prover o serviço de entregas ao domicílio. É um contributo que podemos dar à restauração nestes dois fins-de-semana», conclui Nuno Mascarenhas.

Recorde-se que entre estas restrições se encontram a proibição de circulação na via pública aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 5h00 e a proibição de circulação na via pública nos feriados de 1 e 8 de dezembro entre as 13h00 e as 5h00. Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro os estabelecimentos comerciais terão de encerrar até às 15h00.

Todos os estabelecimentos que não integram a rede e que pretendam fazê-lo devem contactar o prestador de serviços noMENU Sines, licenciado para a realização de entrega de refeições ao domicílio, fator que melhor garante o cumprimento das boas práticas recomendadas pela AHRESP e pela DGS.

O concelho de Sines conta com 13.750 habitantes. Desde o inicio da pandemia já foram infetadas 257 pessoas pelo coronavírus, das quais 187 já recuperaram, 63 continuam infetadas e 7 faleceram.