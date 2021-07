Câmara de Sintra aprova adjudicação do futuro hospital que deve abrir em 2023

A Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, aprovou esta sexta-feira a adjudicação do futuro hospital do concelho, que deverá abrir em 2023 para servir 400 mil utentes, num investimento de cerca de 50 milhões de euros.

A proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos eleitos do PS, do PSD, independentes e contra da CDU.

A empreitada do novo hospital de Sintra, que ficará localizado no bairro da Cavaleira, na freguesia de Algueirão - Mem Martins, foi adjudicada à empresa Tecnorém, Engenharia e Construções, SA e terá início durante o mês de agosto, prevendo-se a sua conclusão no final de 2023.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), destacou a importância do equipamento e o facto de se tratar do "maior investimento alguma vez realizado pelo município".

"É um hospital de retaguarda que visa colaborar com o Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) e com o hospital de Cascais no sentido de ser mais uma valência para a população de Sintra", apontou.

Nesse sentido, o autarca explicou que, com a construção de um novo hospital em Sintra, os utentes do concelho irão deixar de "estar tão dependentes do hospital Fernando da Fonseca.

"O Fernando da Fonseca foi previsto para 250 mil pessoas e está neste momento a atender mais de 500 mil. Portanto, era necessário que em Sintra houvesse um hospital que aliviasse o Fernando da Fonseca das urgências, das consultas, das cirurgias e dos cuidados continuados", apontou.

O futuro hospital de Sintra será composto por um serviço de ambulatório, consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física de reabilitação, central de colheitas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidade de cirurgia de ambulatório com bloco de cirurgia e recobro e serviço de urgência básica para servir cerca 60 mil urgências.

Irá dispor ainda de uma Unidade de Convalescença com 60 camas, farmácia, unidade de esterilização e ainda de um espaço para ensino e formação.

Além do investimento da autarquia, o Governo irá investir 21,6 milhões de euros na aquisição e instalação do equipamento do hospital, uma verba que será financiada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Há cinco anos, quando foi anunciado, o novo hospital de Sintra foi orçamentado em 30 milhões de euros, valor que agora será ultrapassado.