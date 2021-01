Câmara de Sintra interdita praias e proíbe circulação em zonas de arriba

A Câmara Municipal de Sintra tomou a decisão de interditar praias e proibir a circulação em zonas de arribas no litoral, de modo a evitar a propagação da Covid-19.Segundo a câmara, está ainda proibido o estacionamento de veículos nas zonas anteriormente referidas. A autarquia sustenta a decisão com o facto destas zonas serem um dos polos de atratividade de pessoas.O presidente da Câmara Municipal de Sintra sublinha que "não se pode continuar a ver ao fim de semana, e em alguns dias da semana, as praias com gente, o estacionamento cheio de carros e muita gente sem máscara".