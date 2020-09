Câmara de Sintra pede "acrescento" à urgência do hospital e mais camas no concelho

O presidente da Câmara de Sintra defendeu esta quarta-feira a necessidade de instalar um equipamento que sirva como "acrescento" ao serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra, "uma vez que se aproxima uma época difícil" em termos de pandemia.

"Nós temos de ter um acrescento da urgência do Hospital Amadora-Sintra. Desde maio, o Hospital Amadora-Sintra foi o hospital de todo o país com maior número de urgências, quase 90 mil urgências. O recurso à urgência vai aumentar bastante. Fisicamente, o hospital não pode aumentar a urgência e, portanto, nós temos de pôr o equipamento necessário para haver um acrescento à urgência", afirmou Basílio Horta.

O autarca falava à agência Lusa após uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares (PS), para debater a situação do Hospital Amadora-Sintra caso haja sobrecarga devido à covid-19.

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, eleito pelo PS, referiu que a extensão da urgência daquele hospital pode ser feita com a colocação de uma tenda ou de um contentor, decisão que será tomada pelos técnicos competentes.

"É fundamental que, no mais curto espaço de tempo, esse equipamento seja instalado", acrescentou.

Além disso, Basílio Horta salientou que há ainda "uma segunda prioridade", que diz respeito "ao aumento do número de camas disponíveis" nos dois concelhos, caso a "capacidade do hospital se esgote".

"Se houver uma crise grande e o Amadora-Sintra estiver esgotado, nós temos que ter camas fora do Amadora-Sintra", reforçou, acrescentando que a solução pode passar pela criação de um hospital de campanha ou pela negociação de camas com hospitais privados.

Basílio Horta disse também que a ministra da Saúde "concordou inteiramente" com as duas soluções propostas.

"Há um compromisso da ministra. Nós acreditamos quer para uma coisa quer para a outra", adiantou.

O autarca afirmou ainda que ambas as câmaras municipais estão disponíveis para "fazer um contrato-programa com o Governo e com a Administração Regional de Saúde para comparticipar as despesas de aquisição dos equipamentos e do custo do próprio equipamento".

O presidente da Câmara de Sintra não quis adiantar ainda o valor do montante que o município tem disponível para fazer face a este investimento.

"Esta necessidade de ter uma urgência capaz de atender as pessoas que recorrem à urgência e ter camas onde as pessoas possam ser internadas com garantia de segurança e com dignidade, isso é para nós indispensável e são solicitações completamente importantes para nós", concluiu.

A agência Lusa questionou também a presidente da Câmara Municipal da Amadora, mas Carla Tavares optou por não prestar declarações.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 898.503 mortos e infetou mais de 27,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.849 pessoas das 61.541 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.