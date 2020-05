Câmara de Tabuaço oferece vales de compras para consumidores locais

A Câmara de Tabuaço vai oferecer vales de compras de 2,5 euros por cada 50 euros de compras feitas nos estabelecimentos do concelho, entre esta segunda-feira (25 de maio) e 5 de julho."O principal objetivo é estimular o tecido económico, incentivando o consumo e a recuperação da sustentabilidade dos nossos agentes económicos", justifica Carlos Carvalho, presidente da autarquia. Desta forma, por cada 50 euros de compras feitas nos estabelecimentos do concelho, o município "atribui um vale de compras no valor de 2,5 €, até ao montante máximo de mil euros" por agregado familiar."Assim, num acumular de talões, no valor máximo de 1000 € de compras por agregado, o mesmo receberá, em vales de desconto, 50 € a aplicar novamente no comércio local."

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24