A Câmara de Vieira do Minho vai testar gratuitamente os emigrantes que se desloquem ao concelho para as festas de Natal. O município do distrito de Braga é um dos que se encontra em risco extremamente elevado de infeção e, por isso, pretende reduzir ao mínimo o número de contágios.“A Câmara de Vieira do Minho quer que os emigrantes se sintam seguros no regresso a casa e, ao mesmo tempo, que as suas famílias não sintam também receio de os receber”, referiu aofonte da autarquia, acrescentando que a realização dos testes - antigénio ou zaragatoa - é uma forma de a autarquia “se antecipar ao Governo nas medidas preventivas”.