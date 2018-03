Câmara diz ter situação da praga de ratos em Lisboa controlada

Estima-se que possa existir 1 milhão de ratos na capital. Aos mais pequenos, basta-lhes um buraco de um centímetro para entrar numa casa.

Parece improvável, mas aconteceu num prédio antigo do centro de Lisboa. Uma ratazana chegou ao terceiro andar de um edifício - a cerca de 12 metros do solo - através da rede de esgotos, conta a SÁBADO. "Nadou pelos canos, saiu pela sanita e entrou em casa", conta Angelino Pina, director técnico da Rentokil, empresa de gestão de pragas. "Tivemos de aplicar várias armadilhas para a apanhar e de fazer uma desratização completa ao local", refere o especialista.