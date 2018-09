Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara do Funchal aprova alargamento de apoio à natalidade

Medida vai permitir alargar a base de ajuda que é atualmente feita pelo executivo camarário.

Por Lusa | 16:15

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, na reunião semanal, a revisão do regulamento de apoio à natalidade, o que permitirá alargar o apoio ao pagamento da creche a todas as crianças do concelho.



"Nós aprovámos esta quinta-feira a revisão do regulamento de apoio à natalidade, que alarga o apoio ao pagamento da creche a todas as crianças do nosso concelho", afirmou o vereador João Pedro Vieira, no final da reunião.



De acordo com o autarca, a medida irá permitir alargar a base de ajuda que é atualmente feita pelo executivo camarário.



"O apoio à natalidade já apoiou, este ano, 700 famílias num valor estimado de 150 mil euros e que irá crescer com a revisão do regulamento", afirmou.



João Pedro Vieira considerou que "a reunião de câmara desta quinta-feira confirma aquelas que são três medidas fundamentais e três orientações políticas" do executivo.



"O investimento na educação, o apoio à classe média e o investimento nas zonas altas", explicou, já que foi também aprovado "o regulamento de bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior, que permitirá pagar bolsas de estudo a todos os estudantes dos primeiros três anos de ensino".



Estas são medidas que o autarca considerou serem o reflexo do "que tem sido o investimento na educação".



Foi ainda aprovado o alargamento de dois caminhos nas zonas altas da cidade.